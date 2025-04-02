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2 апреля, 11:16

Песков объяснил остановку работы причалов в Новороссийске ущербом от атак на КТК

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) понесла «значительный ущерб» в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду, 2 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о причинах временной приостановки работы нефтеналивных причалов в Новороссийске, он отметил, что связано с ущербом, который был причинён инфраструктуре КТК в результате ударов украинских дронов.

«Там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы», — сказал представитель Кремля.

Уже 85 беспилотников сбито над Краснодарским краем, где ВСУ пытались атаковать порт
Уже 85 беспилотников сбито над Краснодарским краем, где ВСУ пытались атаковать порт

Ранее КТК приостановил работу двух из трёх выносных причалов в Новороссийске — ВПУ-1 и ВПУ-2. Это решение было принято после внеплановой проверки Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Марина Фещенко
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