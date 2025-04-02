Песков объяснил остановку работы причалов в Новороссийске ущербом от атак на КТК

Инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) понесла «значительный ущерб» в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду, 2 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о причинах временной приостановки работы нефтеналивных причалов в Новороссийске, он отметил, что связано с ущербом, который был причинён инфраструктуре КТК в результате ударов украинских дронов.

«Там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы», — сказал представитель Кремля.