Россиянам могут ограничить выдачу банковских карт
Путин дал указание изучить вопрос о лимите на количество банковских карт
Президент России Владимир Путин поручил к 1 мая подготовить предложения по возможному ограничению количества банковских карт, которые могут получить россияне. Как сообщает пресс-служба Кремля, данная мера рассматриваются для борьбы с мошенниками.
«Рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия платёжных карт, выдаваемых кредитными организациями клиентам, в том числе иностранным гражданам», — говорится в перечне поручений главы государства.
Поручение возложено на правительство и Центральный банк.
Ранее сообщалось, что Путин дал ряд поручений по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В частности, планируется создать механизм блокировки сомнительных звонков, в том числе с применением государственный антифрод-системы. Уточняется, что для данной меры понадобиться предварительное согласие граждан.
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