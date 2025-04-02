Россиянам могут ограничить выдачу банковских карт

Президент России Владимир Путин поручил к 1 мая подготовить предложения по возможному ограничению количества банковских карт, которые могут получить россияне. Как сообщает пресс-служба Кремля, данная мера рассматриваются для борьбы с мошенниками.

«Рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия платёжных карт, выдаваемых кредитными организациями клиентам, в том числе иностранным гражданам», — говорится в перечне поручений главы государства.

Поручение возложено на правительство и Центральный банк.