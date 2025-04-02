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Регион
2 апреля, 11:29

Россиянам могут ограничить выдачу банковских карт

Путин дал указание изучить вопрос о лимите на количество банковских карт

Президент России Владимир Путин поручил к 1 мая подготовить предложения по возможному ограничению количества банковских карт, которые могут получить россияне. Как сообщает пресс-служба Кремля, данная мера рассматриваются для борьбы с мошенниками.

«Рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия платёжных карт, выдаваемых кредитными организациями клиентам, в том числе иностранным гражданам», — говорится в перечне поручений главы государства.

Поручение возложено на правительство и Центральный банк.

Генпрокуратура направила предложение об ограничении на выдачу банковских карт
Генпрокуратура направила предложение об ограничении на выдачу банковских карт

Ранее сообщалось, что Путин дал ряд поручений по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В частности, планируется создать механизм блокировки сомнительных звонков, в том числе с применением государственный антифрод-системы. Уточняется, что для данной меры понадобиться предварительное согласие граждан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Наталья Демьянова
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