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Регион
2 апреля, 09:02

Генпрокуратура направила предложение об ограничении на выдачу банковских карт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANASTASIIAKU

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANASTASIIAKU

Генеральная прокуратура России предложила Совету безопасности страны ввести ограничения на выдачу банковских карт и наладить контроль за деятельностью риелторов. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов в своем ежегодном докладе в Совете Федерации.

«Считаю необходимым на законодательном уровне ввести лимиты по выпуску банковских карт, а также нормативно урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших», — подчеркнул он.

Генпрокурор выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны сенаторов.

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Марина Фещенко
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