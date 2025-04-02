Генпрокуратура направила предложение об ограничении на выдачу банковских карт
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Генеральная прокуратура России предложила Совету безопасности страны ввести ограничения на выдачу банковских карт и наладить контроль за деятельностью риелторов. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов в своем ежегодном докладе в Совете Федерации.
«Считаю необходимым на законодательном уровне ввести лимиты по выпуску банковских карт, а также нормативно урегулировать деятельность риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших», — подчеркнул он.
Генпрокурор выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны сенаторов.
Напомним, что 1 марта в России начал действовать механизм самозапрета на получение кредитов, направленный на борьбу с мошенниками. В Минцифры объясняли, как подключить его на кредиты и микрозаймы.