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Регион
2 апреля, 12:03

Путин встретился с главой Бурятии Цыденовым в Кремле

Владимир Путин и Алексей Цыденов. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин и Алексей Цыденов. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Бурятии Алексея Цыденова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин встретился с главой Бурятии Цыденовым. Видео © Kremlin.ru

В ходе встречи обсуждалось социально-экономическое развитие республики, помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Отдельно была затронута ситуация в сфере экологии и обращения с отходами.

Цыденов отметил, что в Бурятии полностью компенсируют затраты ЖКХ близким пропавших без вести бойцов СВО.

«Обязательно, это проблемный вопрос», — прокомментировал Путин.

Также глава государства отметил высокий уровень инвестиций в регион.

Цыденов напомнил, что в Бурятии запустили крупнейший в РФ горно-обогатительный комбинат по цинку. Кроме того, разрабатывается крупнейшее в России бериллиевое месторождение. Минусы же касаются экологии.

«Пока у нас нерешённые вопросы больше с экологией, обращением с отходами. Но мы будем работать», — пообещал глава региона.

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Никита Никонов
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