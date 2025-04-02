Путин встретился с главой Бурятии Цыденовым в Кремле
Владимир Путин и Алексей Цыденов. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу Бурятии Алексея Цыденова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин встретился с главой Бурятии Цыденовым. Видео © Kremlin.ru
В ходе встречи обсуждалось социально-экономическое развитие республики, помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Отдельно была затронута ситуация в сфере экологии и обращения с отходами.
Цыденов отметил, что в Бурятии полностью компенсируют затраты ЖКХ близким пропавших без вести бойцов СВО.
«Обязательно, это проблемный вопрос», — прокомментировал Путин.
Также глава государства отметил высокий уровень инвестиций в регион.
Цыденов напомнил, что в Бурятии запустили крупнейший в РФ горно-обогатительный комбинат по цинку. Кроме того, разрабатывается крупнейшее в России бериллиевое месторождение. Минусы же касаются экологии.
«Пока у нас нерешённые вопросы больше с экологией, обращением с отходами. Но мы будем работать», — пообещал глава региона.
Ранее Путин встретился с главой Ленинградской области Александром Дрозденко. Лидер РФ пожелал губернатору успехов на предстоящих выборах.