Ортопед раскрыл, можно ли хрустеть пальцами без последствий

Врач травматолог-ортопед и лектор российского общества «Знание» Артур Шамселов рассказал всю правду о щелчках в пальцах, которые многие воспринимают как безобидную привычку, но некоторые связывают с риском развития артрита или повреждения суставов. Он объяснил, что основная причина щелчков — это кавитация внутри сустава, когда давление в суставной капсуле падает, образуя пузырьки газа, которые при схлопывании издают характерный звук. По его словам, это явление является физиологическим и не связано с повреждением тканей.

В беседе с РИА «ФедералПресс» Шамселов также привел примеры научных исследований, подтверждающих, что щелкание пальцами не увеличивает риск остеоартроза или артрита. В частности, врач Дональд Унгер на протяжении 50 лет проводил эксперимент, щелкая только суставами одной руки, и не обнаружил признаков артрита ни на одной из рук. Обзор 27 исследований также подтвердил отсутствие связи между этой привычкой и заболеваниями суставов при отсутствии других симптомов.

Тем не менее, Шамселов отметил, что звуки в суставах могут указывать на патологические изменения, если они сопровождаются болью или припухлостью. Он рекомендует обращаться к врачу в таких случаях для исключения воспалительных процессов или дегенеративных изменений. Эксперт подчеркнул, что щелчки в пальцах не вредят суставам и не провоцируют артрит, если не вызывают дискомфорта.