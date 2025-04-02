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2 апреля, 11:51

Ледники архипелага Шпицберген стремительно тают, как во времена мамонтов

Ледники архипелага Шпицберген стремительно тают. Фото © ААНИИ

Ледники архипелага Шпицберген стремительно тают. Фото © ААНИИ

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) зафиксировали стремительное таяние ледников архипелага Шпицберген. Они ежегодно теряют слой льда почти в 2,5 метра. Подобное сокращение последний раз происходило во времена пирамиды Хеопса и мамонтов (около 4 000 лет назад).

«Темпы таяния ледников очень высокие. При сохранении текущей динамики потери массы, наш реперный ледник Альдегонда в окрестностях посёлка Баренцбург, имеющий среднюю толщину около 80 метров, может полностью исчезнуть через тридцать лет. Буквально на наших глазах», — отметил научный сотрудник ААНИИ Антон Терехов.

Таяние приводит к изменению объёма пресноводного стока, режима рек, динамики мерзлоты и состава акватории заливов. Отступление ледников принципиально влияет на арктические экосистемы.

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Ранее стало известно, что уровень Мирового океана поднялся на 0,59 сантиметра за прошедший год. На две трети рост связан с термическим расширением, хотя раньше основную роль играл приток воды с суши из-за таяния ледников. С начала наблюдений в 1993-м среднегодовой уровень роста удвоился. Всего же за три десятилетия уровень Мирового океана поднялся на десять сантиметров.

Алена Пенчугина
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