Ледники архипелага Шпицберген стремительно тают, как во времена мамонтов

Учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) зафиксировали стремительное таяние ледников архипелага Шпицберген. Они ежегодно теряют слой льда почти в 2,5 метра. Подобное сокращение последний раз происходило во времена пирамиды Хеопса и мамонтов (около 4 000 лет назад).

«Темпы таяния ледников очень высокие. При сохранении текущей динамики потери массы, наш реперный ледник Альдегонда в окрестностях посёлка Баренцбург, имеющий среднюю толщину около 80 метров, может полностью исчезнуть через тридцать лет. Буквально на наших глазах», — отметил научный сотрудник ААНИИ Антон Терехов.

Таяние приводит к изменению объёма пресноводного стока, режима рек, динамики мерзлоты и состава акватории заливов. Отступление ледников принципиально влияет на арктические экосистемы.