«Всё это дико»: Мать звезды «Битвы экстрасенсов» рассказала о её похоронах

Мать умершей участницы «Битвы экстрасенсов» Юлии Корнеевой, которая приобрела популярность на шоу криками «Господи, помилуй», рассказала, что похороны до сих пор не состоялись. О смерти звезды стало известно ещё 26 марта, она скончалась в собственном доме.

«Нам тяжело говорить. Мне всё это дико. Дико, что пишут про Юлю. У нас девять дней. У нас была кремация. Похороны будут позже. Больше ничего не могу сказать», — рассказала мать Корнеевой в беседе с kp.ru.

У Юлии Корнеевой остался маленький сын. Сама женщина, по словам её близкой подруги, незадолго до смерти практически не выходила из дома, лечась от пагубных привычек. Сейчас семья ожидает окончания бюрократического процесса, после которого им передадут прах умершей.