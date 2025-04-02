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Регион
2 апреля, 12:06

Главным тренером воронежского «Факела» стал Игорь Шалимов

Игорь Шалимов. Фото © сайт ФК «Факел»

Игорь Шалимов. Фото © сайт ФК «Факел»

Игорь Шалимов назначен на пост главного тренера воронежского ФК «Факел», срок контракта с 56-летним специалистом не уточняется.

«Игорь Михайлович, добро пожаловать в «Факел», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Шалимов ранее возглавлял «Краснознаменск», элистинский «Уралан», женскую сборную России, «Краснодар», подмосковные «Химки», грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал». На посту наставника «Факела» он сменил Дмитрия Пятибратова, который 30 марта принял решение подать в отставку после крупного поражения от «Краснодара» (0:5).

Сейчас «Факел» с 14 очками занимает 15-е место в таблице РПЛ.

«Факел» проведёт одну игру без зрителей после расистского скандала в матче с «Зенитом»
«Факел» проведёт одну игру без зрителей после расистского скандала в матче с «Зенитом»

Кстати, ранее «Факел» оказался в центре расистского скандала. Так, после игры в Воронеже главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболист воронежцев якобы изображал обезьяну на поле, пытаясь спровоцировать игрока гостей Вендела. Также он обвинил местных болельщиков в проявлении расизма. РПЛ после игры осудила расистские оскорбления.

Александра Вишнякова
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