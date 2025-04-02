Главным тренером воронежского «Факела» стал Игорь Шалимов

Игорь Шалимов назначен на пост главного тренера воронежского ФК «Факел», срок контракта с 56-летним специалистом не уточняется.

«Игорь Михайлович, добро пожаловать в «Факел», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Шалимов ранее возглавлял «Краснознаменск», элистинский «Уралан», женскую сборную России, «Краснодар», подмосковные «Химки», грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал». На посту наставника «Факела» он сменил Дмитрия Пятибратова, который 30 марта принял решение подать в отставку после крупного поражения от «Краснодара» (0:5).

Сейчас «Факел» с 14 очками занимает 15-е место в таблице РПЛ.