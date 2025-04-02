Главным тренером воронежского «Факела» стал Игорь Шалимов
Игорь Шалимов. Фото © сайт ФК «Факел»
Игорь Шалимов назначен на пост главного тренера воронежского ФК «Факел», срок контракта с 56-летним специалистом не уточняется.
«Игорь Михайлович, добро пожаловать в «Факел», — говорится в сообщении на сайте клуба.
Шалимов ранее возглавлял «Краснознаменск», элистинский «Уралан», женскую сборную России, «Краснодар», подмосковные «Химки», грозненский «Ахмат» и екатеринбургский «Урал». На посту наставника «Факела» он сменил Дмитрия Пятибратова, который 30 марта принял решение подать в отставку после крупного поражения от «Краснодара» (0:5).
Сейчас «Факел» с 14 очками занимает 15-е место в таблице РПЛ.
Кстати, ранее «Факел» оказался в центре расистского скандала. Так, после игры в Воронеже главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболист воронежцев якобы изображал обезьяну на поле, пытаясь спровоцировать игрока гостей Вендела. Также он обвинил местных болельщиков в проявлении расизма. РПЛ после игры осудила расистские оскорбления.