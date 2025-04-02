«А я пойму всё по глазам»: Раскрыт способ отличить искреннюю улыбку от фальши

При искреннем смехе щёки поднимаются, а в уголках глаз появляются морщинки, известные как «гусиные лапки». Это говорит о том, что глаза являются важным индикатором искренности, объяснила в разговоре с 360.ru эксперт в области анализа лиц Ольга Дружкова.

Дружкова добавила, что глубина мимических морщин может свидетельствовать о том, сколько раз человек действительно смеялся в своей жизни. В отличие от этого, фальшивый смех характеризуется тем, что рот смеётся, а глаза остаются безучастными. Она подчеркнула, что такой смех звучит натянуто, реакция может быть запоздалой или неуместной.

Эксперт объяснила, что люди иногда используют фальшивый смех для создания социальной маски, но такие поддельные эмоции легко распознать. Даже если фальшивый смех кажется идеальным, он всё равно будет звучать пусто и искусственно. Настоящий смех же, по мнению Дружковой, может быть неуклюжим и неровным, но он всегда тёплый и искренний.