Психолог назвала качества по-настоящему хорошего комплимента

Два важнейших качества хорошего комплимента — это искренность и конкретика, а ещё его важно делать с учётом особенностей и талантов человека, которому вы собираетесь сказать приятные слова. Об этом рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Даниелян.

«Чтобы комплимент был приятен, нужно учитывать несколько факторов. В первую очередь важна искренность. Слова, сказанные с фальшивыми чувствами, могут вызвать недоверие, обиду или раздражение. А вот подлинное проявление эмоций, напротив, повышает доверие и укрепляет отношения», — объяснила эксперт в беседе с РИАМО.

Психолог подчеркнула, что в комплиментах очень важна конкретика, а общие фразы губят весь посыл. Так, вместо того, чтобы похвалить ребёнка за отличную оценку невзрачным «Молодец!» лучше подчеркнуть, что он замечательно справился с заданием, и особенно хорошо ответил на один из вопросов. В целом хвалить нужно не только за результат, но и за процесс. Например — «очень хорошо видно, сколько усилий ты вложил в проект», а не сухое «Отличная работа!».