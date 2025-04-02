Родители учеников школы в Истре призвали депортировать семью ученика, взорвавшего петарду

Родители учеников истринской школы шокированы сегодняшним инцидентом со взрывом петарды в классе. Как стало известно сайту MK.ru, они не хотят спускать это дело на тормозах, к тому же, нашкодивший ученик ранее был замечен в драках.

Из-за выходок 11-летнего сорванца школа загудела. Директор поспешил успокоить родителей пострадавших, заявив, что в классе лишь один ученик числится в ПДН, да и то, не этот любитель пиротехники. Правда, репутация у мальчишки уже та ещё: учителя кличут его неугомонным заводилой, и кулаки он пускает в ход не впервые.

Родители одноклассников в ярости — терпеть такое соседство не намерены. Они требуют, чтобы маленький бунтарь покинул школу, а заодно и страну, отправившись с семьёй обратно в Таджикистан. Тем более, у отца мальчика нет российского гражданства.