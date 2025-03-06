Прокуратура Москвы показала на видео, как подрывник заложил петарды в банкомат
Прокуратура Москвы показала видео с подозреваемым в подрыве банкомата на севере столицы. Кадры размещены в телеграм-канале надзорного ведомства.
Подрывник банкомата в ТРЦ «Свиблово» закладывает петарды в купюроприёмник. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
На кадрах видно, как злоумышленник закладывает петарды в купюроприёмник и быстро убегает.
«Задержан мужчина 2005 года рождения, подозреваемый в совершении противоправных действий на улице Снежной», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле в прокуратуре.
Напомним, сегодня, 6 марта, в московском ТРЦ «Свиблово» на улице Снежная на севере города в отделении «Газпромбанка» прогремел взрыв. Сообщалось, это произошло во время попытки ограбления. Также, по одной из версии, злоумышленник действовал по указке украинских мошенников. Вскоре подрывника задержали.
Telegram / Прокуратура Москвы