Прокуратура Москвы показала на видео, как подрывник заложил петарды в банкомат

Прокуратура Москвы показала видео с подозреваемым в подрыве банкомата на севере столицы. Кадры размещены в телеграм-канале надзорного ведомства.

Подрывник банкомата в ТРЦ «Свиблово» закладывает петарды в купюроприёмник. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

На кадрах видно, как злоумышленник закладывает петарды в купюроприёмник и быстро убегает.

«Задержан мужчина 2005 года рождения, подозреваемый в совершении противоправных действий на улице Снежной», — говорится в сообщении.