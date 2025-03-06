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6 марта, 14:55

Прокуратура Москвы показала на видео, как подрывник заложил петарды в банкомат

Прокуратура Москвы показала видео с подозреваемым в подрыве банкомата на севере столицы. Кадры размещены в телеграм-канале надзорного ведомства.

Подрывник банкомата в ТРЦ «Свиблово» закладывает петарды в купюроприёмник. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

На кадрах видно, как злоумышленник закладывает петарды в купюроприёмник и быстро убегает.

«Задержан мужчина 2005 года рождения, подозреваемый в совершении противоправных действий на улице Снежной», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле в прокуратуре.

Life.ru публикует видео с места взрыва банкомата в ТЦ на севере Москвы
Life.ru публикует видео с места взрыва банкомата в ТЦ на севере Москвы

Напомним, сегодня, 6 марта, в московском ТРЦ «Свиблово» на улице Снежная на севере города в отделении «Газпромбанка» прогремел взрыв. Сообщалось, это произошло во время попытки ограбления. Также, по одной из версии, злоумышленник действовал по указке украинских мошенников. Вскоре подрывника задержали.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Никита Никонов
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