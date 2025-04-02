Государственная дума отклонила законопроект об отмене ЕГЭ
Государственная дума на пленарном заседании отклонила законопроект об отмене ЕГЭ. Предполагалось заменить единый государственный экзамен выпускными экзаменами по школьным предметам.
В пояснительной записке уточняется, что ЕГЭ не достиг заявленных целей. Уровень образования не повысился, а коррупция сместилась в сферу олимпиад и репетиторских услуг. Изменения должны были повысить качество образования и объективную оценку знаний школьников. Новая система позволяла учитывать индивидуальные образовательные траектории учеников.
Авторы законопроекта отметили, что формат ЕГЭ провоцирует чрезмерную психологическую нагрузку на школьников. Кроме того, он требует значительных финансовых затрат от родителей и государства, а также ориентирован на «натаскивание» к тестированию.
Ранее стало известно, что в трёх субъектах России школьники будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике. Экспериментальная система затронет Москву, Санкт-Петербург и Липецкую область. Учащиеся этих регионов, планирующие поступать в техникум и колледж, должны будут сдать экзамены только по двум предметам.
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