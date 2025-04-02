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2 апреля, 15:35

«Лучше iPhone»: Психиатр объяснил, почему поколение 90-х не рожает детей

Психиатр Федорович: Решение детей 90-х не рожать — вопрос идеологии

Правозащитники в России сообщили о создании нового общественного движения под названием «Семья — залог государства», которое будет оказывать психологическую помощь бездетным людям в возрасте 30-40 лет. Врач-психиатр Александр Федорович в беседе с РИАМО отметил, что причина бездетности не связана с постперестроечным детством.

Некоторые правозащитники считают, что поколение, выросшее в 90-е, избегает детей из-за страха повторить бедность, однако Федорович считает это вопросом идеологии, а не демографии. По его словам, современное поколение ориентировано на потребление и предпочитает комфорт без детей. Специалист добавил, что депутаты наконец осознали проблему снижения численности населения и подчеркнул, что для повышения рождаемости людям необходимо ощущать стабильность и уверенность в будущем.

«Это вопрос идеологии, а не демографии. Сейчас многие говорят: «Нам и без детей хорошо!» и покупают себе новые iPhone», — рассуждает психиатр.

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Ранее общественники призвали отправлять 30-летних к психологу, если к этому возрасту они не обзавелись потомством. Согласно их мнению, эти люди провели своё детство в сложные девяностые, когда многие семьи сталкивались с финансовыми трудностями. Понимая, что такое нищета, они стараются не допустить повторения подобных обстоятельств для своих детей.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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