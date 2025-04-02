Во Внуково сотни людей не могут вылететь в Дубай, рейс задерживают уже на 10 часов

По данным телеграм-канала, рейс UT715 авиакомпании Utair, который должен был отправиться в ОАЭ в 6:40 утра, до сих пор не вылетел. Пассажиры сообщают о хаотичной ситуации: сначала их посадили в самолёт, где они провели около часа, после чего вывели обратно в зал ожидания. Время вылета неоднократно переносилось: сначала на 10:00, затем на 12:00 и так далее, с ежечасными изменениями. Некоторые пассажиры, включая семьи с маленькими детьми, находятся в аэропорту с четырёх часов утра.