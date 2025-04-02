Во Внуково сотни людей не могут вылететь в Дубай, рейс задерживают уже на 10 часов
SHOT: Во Внуково пассажиры уже 10 часов не могут улететь в Дубай
Более 200 пассажиров не могут улететь в Дубай из Внуково. Рейс задерживают уже на 10 часов, сообщает SHOT.
Обстановка во Внуково. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, рейс UT715 авиакомпании Utair, который должен был отправиться в ОАЭ в 6:40 утра, до сих пор не вылетел. Пассажиры сообщают о хаотичной ситуации: сначала их посадили в самолёт, где они провели около часа, после чего вывели обратно в зал ожидания. Время вылета неоднократно переносилось: сначала на 10:00, затем на 12:00 и так далее, с ежечасными изменениями. Некоторые пассажиры, включая семьи с маленькими детьми, находятся в аэропорту с четырёх часов утра.
По словам пассажиров, причиной задержки может быть отсутствие пилота. Сообщается, что дежурство назначенного пилота закончилось, и авиакомпания была вынуждена искать замену. Кроме того, на месте отсутствует представитель авиакомпании, что усугубляет ситуацию.
Пассажирам выдали ваучеры на питание на сумму 700 рублей и пообещали скорую посадку на рейс.
Ранее сообщалось, что во Внуково более 200 пассажиров застряли на сутки из-за задержки рейса UTair до Еревана, вызванной поломкой самолёта. У воздушного судна были обнаружены проблемы с двигателем.
SHOT