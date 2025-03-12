Более 200 пассажиров UTair на сутки застряли во Внуково из-за поломки Boeing 767

Во Внуково более 200 пассажиров застряли на сутки из-за задержки рейса UTair до Еревана, вызванной поломкой самолёта. У Boeing 767 были обнаружены проблемы с двигателем.

Как сообщает SHOT, вылет должен был состояться вчера в 21:40, но его перенесли на три часа, и это повторялось пять раз подряд. Разгневанные пассажиры выражают недовольство отсутствием объяснений со стороны авиакомпании. Им сообщили, что если самолёт не вылетит сегодня в 15:00, то их пересадят на другие рейсы.