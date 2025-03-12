Более 200 пассажиров UTair на сутки застряли во Внуково из-за поломки Boeing 767
Во Внуково более 200 пассажиров застряли на сутки из-за задержки рейса UTair до Еревана, вызванной поломкой самолёта. У Boeing 767 были обнаружены проблемы с двигателем.
Как сообщает SHOT, вылет должен был состояться вчера в 21:40, но его перенесли на три часа, и это повторялось пять раз подряд. Разгневанные пассажиры выражают недовольство отсутствием объяснений со стороны авиакомпании. Им сообщили, что если самолёт не вылетит сегодня в 15:00, то их пересадят на другие рейсы.
Видео © SHOT
Тем не менее, вылет снова перенесли, и сейчас он запланирован на 21:50, но это не окончательная информация. На данный момент UTair выплатил пассажирам около 1400 рублей на питание из-за задержек.
Ранее пассажиры рейса ZF 2967 авиакомпании AZUR air почти сутки не могли вылететь из Сочи в Пхукет. Самолёт должен был отправиться 21 февраля в 23:30, но погода внесла свои коррективы.
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