«Потеряем половину населения»: Демограф предрёк вымирание человечества в ближайшее время

В России правозащитные организации анонсировали запуск нового общественного движения под названием «Семья – залог государства», которое будет оказывать психологическую поддержку людям, не желающим становиться родителями. В интервью корреспонденту демограф Юрий Крупнов отметил, что изменения необходимы уже давно. Он также предупредил, что человечество может столкнуться с угрозой вымирания в течение следующих 5-7 лет.

«Русские смогут стать лидерами человечества, если создадут бренд «Русская семья», где у родителей будет не менее 3-4 детей. На это должны работать государство и экономика. Такую семью нужно сделать модельной. Если продолжать, как сегодня, то к концу столетия мы потеряем половину населения», — сказал Крупнов в беседе с РИАМО.

Демограф считает, что рождение ребёнка — это инвестиционный проект, требующий планирования от государства, общества и семьи на первые 25 лет жизни человека. Он отметил разрушение семейных структур и государственных институтов, что нельзя объяснить только трудностями 90-х. По его словам, глобальный демографический кризис может привести к угрозе вымирания в ближайшие 5-7 лет. Эксперт подчеркнул необходимость «перезапуска» семейных структур, отметив снижение рождаемости даже в экваториальных регионах: с 7-8 детей на женщину до 3-5.