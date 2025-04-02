«Пустота внутри»: Психолог назвала самую частую причину разводов

Многие пары, прожившие вместе долгие годы, иногда задумываются о разводе. Психолог Александра Метальникова в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» отметила, что с возрастом у людей чаще возникает мысль о завершении отношений, что может быть связано с семейными историями, когда родители также расставались в этот период. Метальникова добавила, что такие страхи могут возникать как «сорняки», и их нужно осознанно устранять из подсознания.

Кроме того, люди нередко переносят на своего партнёра свои собственные недостатки и ожидают, что он их исправит, добавила эксперт. Важно также осознавать, что идеальных отношений не существует. По словам психолога, настоящая любовь начинается после периода влюблённости, когда иллюзии исчезают, и вы видите человека таким, какой он есть — не идеальным принцем, а реальным человеком с недостатками. Брак стоит сохранять, если в нём присутствуют уважение, общие ценности и радость от совместной жизни.

«Если же внутри пустота или чувство, что это не ваш путь — не стоит сохранять. Главное помнить: «он не изменится, ты не виновата». А выбор всегда за человеком», — заключила психолог.