Сенегалец на краденом велосипеде пытался незаконно попасть на Украину

Пограничники Закарпатья задержали гражданина Сенегала, пытавшегося нелегально пересечь границу Украины из Венгрии. Для этого он использовал украденный велосипед, сообщает западное региональное управление украинской госпогранслужбы.

«Неизвестный ехал по путям на велосипеде из Венгрии. Его остановили, как только он пересёк государственную границу», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанный сообщил, что он является гражданином Сенегала. При нём была найдена словенская карточка международной защиты. Он проживал в Словении с 2021 года, однако у него возникли проблемы с продлением разрешения на пребывание. В связи с этим он предпринял попытку перебраться на Украину.

Мужчина, используя навигационное приложение на смартфоне, спланировал свой путь. Он прибыл в Венгрию на поезде, а затем украл велосипед, чтобы добраться до границы. После задержания его доставили в пограничную службу для оформления протокола о правонарушении. В итоге, его вернули обратно в Венгрию в рамках процедуры реадмиссии (выдворения).