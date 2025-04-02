Реку с крокодилами в Австралии признали непригодной для соревнований на ОИ-2032

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) сочла реку Фицрой в Австралии непригодной для соревнований по гребле на Олимпийских играх 2032 года. Место проведения не получило одобрение. Об этом ТАСС сообщили в организации.

«Честность и безопасность имеют первостепенное значение для любого места проведения соревнований такого масштаба и значимости, и любая гребная трасса, используемая для международных соревнований, должна соответствовать правилам и техническим требованиям World Rowing», — пояснили там.

Стоит отметить, что, несмотря на наличие крокодилов, реку признали пригодной для тренировок. Однако для соревнований международного уровня она не подошла. В World Rowing пообещали найти место «обеспечивающее честность соревнований и безопасность всех спортсменов и официальных лиц».