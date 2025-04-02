Реку с крокодилами в Австралии признали непригодной для соревнований на ОИ-2032
Реку Фицрой с крокодилами сочли непригодной для соревнований по гребле на ОИ
Международная федерация гребного спорта (World Rowing) сочла реку Фицрой в Австралии непригодной для соревнований по гребле на Олимпийских играх 2032 года. Место проведения не получило одобрение. Об этом ТАСС сообщили в организации.
«Честность и безопасность имеют первостепенное значение для любого места проведения соревнований такого масштаба и значимости, и любая гребная трасса, используемая для международных соревнований, должна соответствовать правилам и техническим требованиям World Rowing», — пояснили там.
Стоит отметить, что, несмотря на наличие крокодилов, реку признали пригодной для тренировок. Однако для соревнований международного уровня она не подошла. В World Rowing пообещали найти место «обеспечивающее честность соревнований и безопасность всех спортсменов и официальных лиц».
Напомним, что ранее гребцов хотели заставить сразиться на Олимпийских играх 2032 года на реке с крокодилами. Наличие хищников не являлось главным препятствием для заплыва атлетов. Обитающих в Фицрой крокодилов хотели выловить и транспортировать в новые места обитания.
Life.ru / Kandinsky 3.1