Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 14:31

Ушла в отставку попавшая в скандал глава приграничного района Курской области

Глава Коренёвского района Курской области Дегтярёва досрочно ушла с должности

Марина Дегтярёва. Обложка © VK / Марина Дегтярёва

Марина Дегтярёва. Обложка © VK / Марина Дегтярёва

Досрочно сложила полномочия глава приграничного с Украиной Коренёвского района Курской области Марина Дегтярёва. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте районной администрации. Ранее чиновница фигурировала в скандале.

«Рассмотрев заявление главы Кореневского района Курской области Дегтярёвой Марины Вячеславовны об отставке по собственному желанию, представительное собрание Кореневского района Курской области решило… Принять отставку по собственному желанию… Прекратить досрочно полномочия... 2 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.

В документе также поясняется, что данную должность с 3 апреля будет занимать Владимир Жилинков, ранее находившийся на посту заместителя главы администрации района.

Сенатор Совфеда от Тувы подала в отставку
Сенатор Совфеда от Тувы подала в отставку

Ранее Life.ru сообщал, как уволенную главу Кореневского района Дягтерёву освистали за хвастовство медалью. Заявление об успехах районных глав публика встретила жёсткой реакцией, в частности из-за того, что Дягтерёва плохо организовала эвакуации мирных жителей из приграничных районов.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar