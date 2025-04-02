Ушла в отставку попавшая в скандал глава приграничного района Курской области

Досрочно сложила полномочия глава приграничного с Украиной Коренёвского района Курской области Марина Дегтярёва. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте районной администрации. Ранее чиновница фигурировала в скандале.

«Рассмотрев заявление главы Кореневского района Курской области Дегтярёвой Марины Вячеславовны об отставке по собственному желанию, представительное собрание Кореневского района Курской области решило… Принять отставку по собственному желанию… Прекратить досрочно полномочия... 2 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.

В документе также поясняется, что данную должность с 3 апреля будет занимать Владимир Жилинков, ранее находившийся на посту заместителя главы администрации района.