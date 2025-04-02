Ушла в отставку попавшая в скандал глава приграничного района Курской области
Глава Коренёвского района Курской области Дегтярёва досрочно ушла с должности
Марина Дегтярёва. Обложка © VK / Марина Дегтярёва
Досрочно сложила полномочия глава приграничного с Украиной Коренёвского района Курской области Марина Дегтярёва. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте районной администрации. Ранее чиновница фигурировала в скандале.
«Рассмотрев заявление главы Кореневского района Курской области Дегтярёвой Марины Вячеславовны об отставке по собственному желанию, представительное собрание Кореневского района Курской области решило… Принять отставку по собственному желанию… Прекратить досрочно полномочия... 2 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.
В документе также поясняется, что данную должность с 3 апреля будет занимать Владимир Жилинков, ранее находившийся на посту заместителя главы администрации района.
Ранее Life.ru сообщал, как уволенную главу Кореневского района Дягтерёву освистали за хвастовство медалью. Заявление об успехах районных глав публика встретила жёсткой реакцией, в частности из-за того, что Дягтерёва плохо организовала эвакуации мирных жителей из приграничных районов.