Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о готовности примерно 30 государств содействовать установлению мира на Украине при условии заключения мирного договора. По мнению политолога Павла Данилина, польские политики подходят к вопросу мира, руководствуясь собственными интересами. Эксперт считает, что это обусловлено стремлением выполнить задачи, которые были поставлены перед Киевом с самого начала российско-украинского конфликта.

«Через втягивание России в конфликт, нанесение ей стратегического поражения и создание политического кризиса внутри страны», — сказал политолог в беседе с «Царьградом».

По мнению эксперта, если Россия будет вынуждена покинуть территории, которые она считает своими новыми регионами, это приведёт к катастрофическим последствиям, подобным «страшному взрыву». Данилин считает, что именно поэтому западные страны активизируют усилия, чтобы представить вывод ВС РФ как «мирное урегулирование». Они осознают, что военным путём добиться успеха невозможно, и поэтому пытаются ослабить нашу страну, используя различные методы.

Кроме того, политолог отметил, что Польша, в отличие от Франции и Британии, понимает свою подчинённую роль в отношениях с Соединёнными Штатами и свою зависимость от них.