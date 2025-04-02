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Регион
2 апреля, 14:26
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Хотят «страшного взрыва»: Политолог указал на скрытые интересы Польши, стоящие за риторикой о мире на Украине

Политолог Данилин заявил, что Польша рассчитывает на «страшный взрыв» в России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о готовности примерно 30 государств содействовать установлению мира на Украине при условии заключения мирного договора. По мнению политолога Павла Данилина, польские политики подходят к вопросу мира, руководствуясь собственными интересами. Эксперт считает, что это обусловлено стремлением выполнить задачи, которые были поставлены перед Киевом с самого начала российско-украинского конфликта.

«Через втягивание России в конфликт, нанесение ей стратегического поражения и создание политического кризиса внутри страны», — сказал политолог в беседе с «Царьградом».

По мнению эксперта, если Россия будет вынуждена покинуть территории, которые она считает своими новыми регионами, это приведёт к катастрофическим последствиям, подобным «страшному взрыву». Данилин считает, что именно поэтому западные страны активизируют усилия, чтобы представить вывод ВС РФ как «мирное урегулирование». Они осознают, что военным путём добиться успеха невозможно, и поэтому пытаются ослабить нашу страну, используя различные методы.

Кроме того, политолог отметил, что Польша, в отличие от Франции и Британии, понимает свою подчинённую роль в отношениях с Соединёнными Штатами и свою зависимость от них.

В Польше раскрыли число стран, готовых помочь в «поддержании мира» на Украине
В Польше раскрыли число стран, готовых помочь в «поддержании мира» на Украине

Ранее Сикорский заявил, что Польша не будет отправлять миротворцев на Украину. Глава польского МИД связал это с тем, что РФ якобы «постоянно распространяет слухи» о планах поляков зайти и захватить часть украинских территорий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Remigiusz Gora

Наталья Демьянова
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