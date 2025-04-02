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2 апреля, 14:50

Израильская авиакомпания возобновляет полёты по маршруту Тель-Авив — Москва

Минтуризма: El Al возобновляет полёты по маршруту Тель-Авив — Москва с 1 мая

С 1 мая 2025 года израильская авиакомпания El Al возобновит полёты по маршруту Тель-Авив — Москва. Регулярное авиасообщение будет выполняться 7 раз в неделю. Об этом сообщила пресс-служба Минтуризма Израиля.

«1 мая 2025 года израильская национальная авиакомпания EL-AL возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Тель-Авив — Москва. Рейсы будут выполняться 7 раз в неделю из аэропорта Домодедово», — уточнили в ведомстве.

С понедельника по среду будет совершаться 1 ежедневный вылет, по воскресеньям и четвергам — по 2 рейса в день. Полёты будут осуществляться на бортах Boeing 737-900, время в пути составит 5 часов.

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Ранее израильская авиакомпания «Эль-Аль» до марта приостановила полёты в Москву. Это решение было принято после «внимательной оценки текущей ситуации» и постоянных консультаций с государственными органами для получения актуальной информации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Алена Пенчугина
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