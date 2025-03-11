Самолёт из Тель-Авива в Москву развернули в небе на Волгоград

Самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший из Тель-Авива в Москву пришлось отправить на посадку в Волгоград, поскольку аэропорт Жуковский временно перестал принимать рейсы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с действующими в Московском регионе ограничениями на осуществление полётов воздушных судов с 04:24 мск аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет авиарейсы. В связи с этим рейс авиакомпании Red Wings WZ020 Тель-Авив — Жуковский совершил посадку в запасном аэропорте Волгоград», — сказано в публикации.