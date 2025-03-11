Самолёт из Тель-Авива в Москву развернули в небе на Волгоград
Самолёт Red Wings из Тель-Авива в Москву сел в запасном аэропорту в Волгограде
Самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший из Тель-Авива в Москву пришлось отправить на посадку в Волгоград, поскольку аэропорт Жуковский временно перестал принимать рейсы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«В связи с действующими в Московском регионе ограничениями на осуществление полётов воздушных судов с 04:24 мск аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет авиарейсы. В связи с этим рейс авиакомпании Red Wings WZ020 Тель-Авив — Жуковский совершил посадку в запасном аэропорте Волгоград», — сказано в публикации.
Представители аэропорта отметили, что самолёт вылетит в Жуковский, когда временные ограничения снимут.
Напомним, что ограничения на приём и вылет рейсов были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский из-за атаки БПЛА по Московской области. Мэр Москвы Собянин заявил, что российские силы ПВО уничтожили за ночь 74 дрона. По его словам, это был самый крупный налёт беспилотников ВСУ. К сожалению, один человек в результате погиб.
Пресс-служба аэропорта Жуковский