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11 марта, 06:21

Самолёт из Тель-Авива в Москву развернули в небе на Волгоград

Самолёт Red Wings из Тель-Авива в Москву сел в запасном аэропорту в Волгограде

Самолёт авиакомпании Red Wings, следовавший из Тель-Авива в Москву пришлось отправить на посадку в Волгоград, поскольку аэропорт Жуковский временно перестал принимать рейсы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с действующими в Московском регионе ограничениями на осуществление полётов воздушных судов с 04:24 мск аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет авиарейсы. В связи с этим рейс авиакомпании Red Wings WZ020 Тель-Авив — Жуковский совершил посадку в запасном аэропорте Волгоград», — сказано в публикации.

Представители аэропорта отметили, что самолёт вылетит в Жуковский, когда временные ограничения снимут.

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Напомним, что ограничения на приём и вылет рейсов были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский из-за атаки БПЛА по Московской области. Мэр Москвы Собянин заявил, что российские силы ПВО уничтожили за ночь 74 дрона. По его словам, это был самый крупный налёт беспилотников ВСУ. К сожалению, один человек в результате погиб.

Обложка ©

Пресс-служба аэропорта Жуковский

Владимир Озеров
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