У побережья Японии произошло мощное землетрясение на фоне угрозы «супермегаквейка»
USGS: У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Колебания. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщили сейсмологи из геологической службы США (USGS).
По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 14:03 по времени UTC (17:03 по московскому времени) в 54 километрах к северо-востоку от Нисиноомоте. Население города составляет более 14 тысяч человек. По словам специалистов, очаг залегал на глубине 26 километров.
Местные власти призвали жителей сохранять бдительность из-за возможных афтершоков. Пострадавших из-за землетрясения нет, как и угрозы цунами. Примечательно, что стихийное бедствие произошло на фоне опасений учёных, связанных с возможным «мегаземлетрясением», или как его иначе называют «супермегаквейком» в зоне Нанкайского желоба.
А ранее Life.ru писал, что в Японии начали готовиться к мегаземлетрясению. Стихийное бедствие может произойти в Нанкайском разломе в ближайшие 30 лет и унести около 298 тысяч жизней.