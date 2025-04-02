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2 апреля, 14:53

У побережья Японии произошло мощное землетрясение на фоне угрозы «супермегаквейка»

USGS: У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Колебания. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

Колебания. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / menur

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщили сейсмологи из геологической службы США (USGS).

По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 14:03 по времени UTC (17:03 по московскому времени) в 54 километрах к северо-востоку от Нисиноомоте. Население города составляет более 14 тысяч человек. По словам специалистов, очаг залегал на глубине 26 километров.

Местные власти призвали жителей сохранять бдительность из-за возможных афтершоков. Пострадавших из-за землетрясения нет, как и угрозы цунами. Примечательно, что стихийное бедствие произошло на фоне опасений учёных, связанных с возможным «мегаземлетрясением», или как его иначе называют «супермегаквейком» в зоне Нанкайского желоба.

«Копится энергия». Когда в Японии ждут мегаземлетрясение, способное погубить 300 тысяч человек
«Копится энергия». Когда в Японии ждут мегаземлетрясение, способное погубить 300 тысяч человек

А ранее Life.ru писал, что в Японии начали готовиться к мегаземлетрясению. Стихийное бедствие может произойти в Нанкайском разломе в ближайшие 30 лет и унести около 298 тысяч жизней.

Дарья Нарыкова
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