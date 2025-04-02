У побережья Японии произошло мощное землетрясение на фоне угрозы «супермегаквейка»

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщили сейсмологи из геологической службы США (USGS).





По данным службы, подземные толчки были зафиксированы в 14:03 по времени UTC (17:03 по московскому времени) в 54 километрах к северо-востоку от Нисиноомоте. Население города составляет более 14 тысяч человек. По словам специалистов, очаг залегал на глубине 26 километров.



Местные власти призвали жителей сохранять бдительность из-за возможных афтершоков. Пострадавших из-за землетрясения нет, как и угрозы цунами. Примечательно, что стихийное бедствие произошло на фоне опасений учёных, связанных с возможным «мегаземлетрясением», или как его иначе называют «супермегаквейком» в зоне Нанкайского желоба.