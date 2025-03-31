В Японии готовятся к мегаземлетрясению, которое угрожает 300 тысячам жизней
Mainichi: Жертвами нового землетрясения в Японии могут стать до 298 тысяч человек
В ближайшие 30 лет в Нанкайском разломе в Японии может произойти мощное землетрясение. Оно способно унести около 298 тысяч жизней. Об этом сообщает газета Mainichi со ссылкой на доклад правительственной рабочей группы по землетрясениям.
«Согласно отчёту, 215 тысяч из прогнозируемых 298 тысяч смертей будут вызваны цунами, исходя из предположения, что только 20% людей эвакуируются немедленно», — уточнило издание.
Цунами ожидаются высотой не менее трёх метров. А подземные толчки будут силой не менее шести баллов и затронут 31 из 47 префектур Японии. При наихудшем сценарии сила составит девять баллов. Основные разрушения затронут регион Токай.
На данный момент правительство пересматривает планы по развитию инфраструктуры и предотвращению стихийных бедствий. Экономические потери в результате мощного землетрясения составят около 1,8 триллионов долларов.
Ранее число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек. Ещё свыше 3 900 человек пострадали. А 270 по-прежнему числятся пропавшими без вести. Напомним, что мощное землетрясение произошло 28 марта. В Бангкоке местные власти ввели режим ЧС и начали экстренную эвакуацию. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России.
Life.ru / Kandinsky 3.1