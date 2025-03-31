В Японии готовятся к мегаземлетрясению, которое угрожает 300 тысячам жизней

В ближайшие 30 лет в Нанкайском разломе в Японии может произойти мощное землетрясение. Оно способно унести около 298 тысяч жизней. Об этом сообщает газета Mainichi со ссылкой на доклад правительственной рабочей группы по землетрясениям.

«Согласно отчёту, 215 тысяч из прогнозируемых 298 тысяч смертей будут вызваны цунами, исходя из предположения, что только 20% людей эвакуируются немедленно», — уточнило издание.

Цунами ожидаются высотой не менее трёх метров. А подземные толчки будут силой не менее шести баллов и затронут 31 из 47 префектур Японии. При наихудшем сценарии сила составит девять баллов. Основные разрушения затронут регион Токай.