Российские спасатели установили местонахождение выжившего под завалами в Мандалае
Спасатели МЧС России в Мандалае ищут под завалами возможного выжившего
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Российские спасатели, работающие в Мьянме после землетрясения в Мандалае, обнаружили признаки, указывающие на то, что под завалами может находиться выживший. Информацию об этом предоставила пресс-служба МЧС России.
«Служебная собака, специально обученная на поиск живых людей, подала вожатому знак. Вероятно, под завалами есть выживший», — говорится в сообщении ведомства.
Для обеспечения доступа к объекту специалисты ведут работы по разбору завалов. Ориентировочное время проведения операции — несколько часов.
Ранее сообщалось, что в Мандалае специалисты МЧС России совместно с коллегами из Китая нашли и освободили женщину, зажатую обломками разрушенного здания. Пострадавшая провела под завалами более двух суток. Тем временем число жертв землетрясения перевалило за две тысячи.