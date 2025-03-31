Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 12:39

Российские спасатели установили местонахождение выжившего под завалами в Мандалае

Спасатели МЧС России в Мандалае ищут под завалами возможного выжившего

Обложка © TACC / AP

Обложка © TACC / AP

Российские спасатели, работающие в Мьянме после землетрясения в Мандалае, обнаружили признаки, указывающие на то, что под завалами может находиться выживший. Информацию об этом предоставила пресс-служба МЧС России.

«Служебная собака, специально обученная на поиск живых людей, подала вожатому знак. Вероятно, под завалами есть выживший», — говорится в сообщении ведомства.

Для обеспечения доступа к объекту специалисты ведут работы по разбору завалов. Ориентировочное время проведения операции — несколько часов.

Ранее сообщалось, что в Мандалае специалисты МЧС России совместно с коллегами из Китая нашли и освободили женщину, зажатую обломками разрушенного здания. Пострадавшая провела под завалами более двух суток. Тем временем число жертв землетрясения перевалило за две тысячи.

«Роскосмос» опубликовал фото Мьянмы со спутника после землетрясения
«Роскосмос» опубликовал фото Мьянмы со спутника после землетрясения
Наталья Демьянова
  • Новости
  • мьянма
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar