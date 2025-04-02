Сугробы и мороз: Москву на следующей неделе завалит апрельским снегом

В начале следующей недели, с 6 по 8 апреля, Москву может засыпать снегом. Метеоролог Татьяна Позднякова в телеграм-канале прогнозирует высоту покровов свыше 10 сантиметров.

«С воскресенья, 6 апреля, столичный регион окажется в холодной тыловой части очередного южного циклона. Северо-восточный ветер принесёт снег и существенное похолодание. На графике видно, что с 6 по 8 апреля в Москве может нападать более 10 см снега», — написала Позднякова.

По её словам, 6 апреля столбики термометров опустятся до отрицательных значений: ночью до -4°C, а днем температура будет колебаться около нуля, от -1°C до +4°C. Небо затянет тучами, прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождём. На следующий день морозы усилятся до -6°C, днём потеплеет до +1+6°C.

Синоптик напомнила, что похожая ситуация уже устанавливалась в апреле 1998 года. Тогда 12 апреля выпадал снег, который продержался вплоть до 20 числа. При этом высота покрова достигала 28 сантиметров, уточнила Позднякова.