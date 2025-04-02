Сугробы и мороз: Москву на следующей неделе завалит апрельским снегом
Синоптик Позднякова: В Москве 6 апреля может выпасть более 10 см снега
В начале следующей недели, с 6 по 8 апреля, Москву может засыпать снегом. Метеоролог Татьяна Позднякова в телеграм-канале прогнозирует высоту покровов свыше 10 сантиметров.
«С воскресенья, 6 апреля, столичный регион окажется в холодной тыловой части очередного южного циклона. Северо-восточный ветер принесёт снег и существенное похолодание. На графике видно, что с 6 по 8 апреля в Москве может нападать более 10 см снега», — написала Позднякова.
По её словам, 6 апреля столбики термометров опустятся до отрицательных значений: ночью до -4°C, а днем температура будет колебаться около нуля, от -1°C до +4°C. Небо затянет тучами, прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и снега с дождём. На следующий день морозы усилятся до -6°C, днём потеплеет до +1+6°C.
Синоптик напомнила, что похожая ситуация уже устанавливалась в апреле 1998 года. Тогда 12 апреля выпадал снег, который продержался вплоть до 20 числа. При этом высота покрова достигала 28 сантиметров, уточнила Позднякова.
Напомним, ранее жителей столицы уже предупреждали о заметном похолодании в апреле. Начало месяца будет прохладным, с возможными заморозками ночью. Однако затем ожидается повышение температуры.
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