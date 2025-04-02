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2 апреля, 16:11

В Азербайджане уничтожили сотни тонн украинского мяса

В Азербайджане признали непригодными и уничтожили более 136 тонн украинского мяса

В Азербайджане уничтожили 136,22 тонны мясной продукции, ввезённой с Украины. Всего агентство продовольственной безопасности признало непригодными к использованию более 170 тонн мяса. Это следует из отчёта организации.

Продукция не соответствовала установленным требованиям. В соответствии с законодательством Баку, было принято решение об уничтожении или утилизации выявленных партий товаров, которые были непригодны к потреблению.

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Ранее огромную партию халяльных пельменей со свининой изъяли из магазинов в России. В Омске в составе пельменей «Сливочные малышки» и «Мусульманские» нашли фрагменты свинины и сои, однако в составе об этом не было сказано. Областной Россельхознадзор отчитался, что наказал производителей. На утилизацию ушёл целый склад.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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