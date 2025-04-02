В Азербайджане уничтожили сотни тонн украинского мяса
В Азербайджане признали непригодными и уничтожили более 136 тонн украинского мяса
В Азербайджане уничтожили 136,22 тонны мясной продукции, ввезённой с Украины. Всего агентство продовольственной безопасности признало непригодными к использованию более 170 тонн мяса. Это следует из отчёта организации.
Продукция не соответствовала установленным требованиям. В соответствии с законодательством Баку, было принято решение об уничтожении или утилизации выявленных партий товаров, которые были непригодны к потреблению.
Ранее огромную партию халяльных пельменей со свининой изъяли из магазинов в России. В Омске в составе пельменей «Сливочные малышки» и «Мусульманские» нашли фрагменты свинины и сои, однако в составе об этом не было сказано. Областной Россельхознадзор отчитался, что наказал производителей. На утилизацию ушёл целый склад.
Life.ru / Kandinsky 3.1