В Азербайджане уничтожили сотни тонн украинского мяса

В Азербайджане уничтожили 136,22 тонны мясной продукции, ввезённой с Украины. Всего агентство продовольственной безопасности признало непригодными к использованию более 170 тонн мяса. Это следует из отчёта организации.

Продукция не соответствовала установленным требованиям. В соответствии с законодательством Баку, было принято решение об уничтожении или утилизации выявленных партий товаров, которые были непригодны к потреблению.