«День дураков отметили»: Захарова указала на параноидальную шизофрению властей Британии
Захарова: Правила Британии декларировать связанную с РФ деятельность безумны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала усиленный режим контроля в рамках схемы FIRS, который Британия намерена ввести над организациями и лицами, связанными с Россией. Она назвала требования Лондона поистине безумными.
«1 апреля, День шуток, смеха и дураков, МВД и МИД Британии отметили совместно. <...> Оставляя за скобками выбор даты и общий градус параноидальной шизофрении Лондона, не могу не задать ряд уточняющих и наводящих вопросов британской стороне. Все они касаются подданных Соединённого Королевства и его внутренних дел, ведь новые правила — поистине безумны», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Дипломат поинтересовалась, заставят ли зарегистрироваться как российских агентов британских ветеранов Второй мировой войны, получивших за участие в Арктических конвоях медали Ушакова и юбилейные медали Победы. Под вопросом также остаются музеи арктических конвоев и корабль-музей «Белфаст», расположенный прямо на Темзе.
«Стоит ли зарегистрироваться в качестве базы ВКС России Британскому Национальному Космическому Центру (НКЦ) в городе Лестере?» — спрашивает официальный представитель.
Она напомнила, что адъютант-меченосец лорда-мэра Лондона должен ежегодно надевать Московскую шапку, названную так в честь московского царя и связей с Москвой в XVII веке. А король Карл III короновался под сенью Елизаветы Фёдоровны в Вестминстере. В заключении Захарова добавила, что «интеллектуальная ущербность, поразившая правящий класс Туманного Альбиона, достигла своего апогея».
Напомним, ранее стало известно, что Лондон намерен ввести против Москвы самый высокий режим контроля в рамках будущей схемы регистрации иностранного влияния. Британское правительство собирается создать реестр, в который должны будут вноситься данные о лицах, связанных с российскими властями. Это касается всех, от высших должностных лиц до представителей силовых структур и судебной системы. Тем, кто вовремя не отчитается о сотрудничестве с РФ, грозит тюремное заключение.
Telegram / МИД России