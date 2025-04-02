Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала усиленный режим контроля в рамках схемы FIRS, который Британия намерена ввести над организациями и лицами, связанными с Россией. Она назвала требования Лондона поистине безумными.

«1 апреля, День шуток, смеха и дураков, МВД и МИД Британии отметили совместно. <...> Оставляя за скобками выбор даты и общий градус параноидальной шизофрении Лондона, не могу не задать ряд уточняющих и наводящих вопросов британской стороне. Все они касаются подданных Соединённого Королевства и его внутренних дел, ведь новые правила — поистине безумны», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Дипломат поинтересовалась, заставят ли зарегистрироваться как российских агентов британских ветеранов Второй мировой войны, получивших за участие в Арктических конвоях медали Ушакова и юбилейные медали Победы. Под вопросом также остаются музеи арктических конвоев и корабль-музей «Белфаст», расположенный прямо на Темзе.

«Стоит ли зарегистрироваться в качестве базы ВКС России Британскому Национальному Космическому Центру (НКЦ) в городе Лестере?» — спрашивает официальный представитель.

Она напомнила, что адъютант-меченосец лорда-мэра Лондона должен ежегодно надевать Московскую шапку, названную так в честь московского царя и связей с Москвой в XVII веке. А король Карл III короновался под сенью Елизаветы Фёдоровны в Вестминстере. В заключении Захарова добавила, что «интеллектуальная ущербность, поразившая правящий класс Туманного Альбиона, достигла своего апогея».