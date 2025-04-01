Британия ужесточит контроль над организациями и лицами, связанными с РФ

Лондон намерен ввести против Москвы самый высокий режим контроля в рамках будущей схемы регистрации иностранного влияния (FIRS). Об этом сообщил замглавы британского МВД Дэн Джарвис во время своего выступления в парламенте.

«В прошлом месяце я заявил о нашем намерении включить Иран в этот уровень схемы, и сегодня я могу объявить, что мы также включим туда Россию в рамках этой схемы», — сказал он.

Британское правительство собирается создать реестр, в который должны будут вноситься данные о лицах, связанных с российскими властями. Это касается всех, от высших должностных лиц до представителей силовых структур и судебной системы. Тем, кто вовремя не отчитается о сотрудничестве с РФ, грозит тюремное заключение. Данная схема вступит в силу с 1 июля 2025 года.

По словам Джарвиса, Россия представляет «острую угрозу» для национальной безопасности Британии. Он также обвинил РФ в инциденте с отравлением в Солсбери, шпионаже и кибератаках.