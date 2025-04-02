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2 апреля, 16:34

«Отец всегда был для меня примером»: Губернатор Запорожской области поделился личным горе

Балицкий сообщил, что 2 апреля состоялось прощание с его отцом Виталием

Виталий Балицкий. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Виталий Балицкий. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

В среду, 2 апреля, прошла церемония прощания с отцом губернатора Запорожской области Виталием Балицким. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона.

«Сегодня мы простились с главой нашей семьи – моим отцом, дедушкой, прадедушкой… Отец для меня всегда был и останется примером мужественности и ответственности, примером преданности, верности своей стране, своей семье. Это человек, который всегда мог сдержать от резких поступков, подсказать выход, поддержать…», — написал Балицкий.

Губернатор выразил признательность всем россиянам за их сочувствие и слова поддержки в связи с постигшим его горем. В своём обращении он призвал всех дорожить своими родителями, ценить их присутствие в жизни и радоваться каждой минуте, проведённой вместе. Балицкий также подчеркнул важность сохранения достойной памяти о своих родителях.

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А ранее Life.ru писал, что в Прикамье простились с участником СВО и актёром из «Кадетства» Александром Борисовым. В 2023 году он добровольно отправился на фронт. В декабре того же года Борисов был удостоен медали «За храбрость».

Дарья Нарыкова
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