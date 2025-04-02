«Отец всегда был для меня примером»: Губернатор Запорожской области поделился личным горе

В среду, 2 апреля, прошла церемония прощания с отцом губернатора Запорожской области Виталием Балицким. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона.

«Сегодня мы простились с главой нашей семьи – моим отцом, дедушкой, прадедушкой… Отец для меня всегда был и останется примером мужественности и ответственности, примером преданности, верности своей стране, своей семье. Это человек, который всегда мог сдержать от резких поступков, подсказать выход, поддержать…», — написал Балицкий.

Губернатор выразил признательность всем россиянам за их сочувствие и слова поддержки в связи с постигшим его горем. В своём обращении он призвал всех дорожить своими родителями, ценить их присутствие в жизни и радоваться каждой минуте, проведённой вместе. Балицкий также подчеркнул важность сохранения достойной памяти о своих родителях.