Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 февраля, 10:29

«Пришла мама и забрала»: Сын Стриженова рассказал о предсмертной просьбе отца

Сын Стриженова рассказал, что незадолго до смерти отец просил открыть дверь маме

Олег Стриженов. Обложка © ТАСС / Борис Кавашкин

Олег Стриженов. Обложка © ТАСС / Борис Кавашкин

Сын Олега Стриженова рассказал о последних словах отца перед смертью. В тот день проститься с артистом приехала вся родня, как вдруг он попросил «открыть дверь маме».

«Случилось то, что мы долгие годы оттягивали, как могли. Мы всей семьёй приехали его навещать, он проснулся, сказал: «Анечка, открой, пожалуйста, дверь. Мама, мама придёт». Ну вот пришла мама и забрала», — высказался артист в беседе с изданием «Жизнь».

Похороны Олега Стриженова пройдут в закрытом режиме
Похороны Олега Стриженова пройдут в закрытом режиме

Напомним, Олег Стриженов ушёл из жизни в возрасте 95 лет 9 февраля. Предварительная причина смерти — осложнения после ишемического инсульта. Сегодня, 12 февраля, в Москве началась церемония прощания с артистом. Похоронят Стриженова на Троекуровском кладбище.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar