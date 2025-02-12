«Пришла мама и забрала»: Сын Стриженова рассказал о предсмертной просьбе отца

Сын Олега Стриженова рассказал о последних словах отца перед смертью. В тот день проститься с артистом приехала вся родня, как вдруг он попросил «открыть дверь маме».

«Случилось то, что мы долгие годы оттягивали, как могли. Мы всей семьёй приехали его навещать, он проснулся, сказал: «Анечка, открой, пожалуйста, дверь. Мама, мама придёт». Ну вот пришла мама и забрала», — высказался артист в беседе с изданием «Жизнь».