Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 12 февраля. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Как сообщалось ранее, прощание с народным артистом состоится 12 февраля в закрытом для СМИ режиме. На траурном мероприятии будут присутствовать только родственники актёра.