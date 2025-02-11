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Регион
11 февраля, 16:38

Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище

Олег Стриженов. Обложка © ТАСС / Астапкович Владимир

Олег Стриженов. Обложка © ТАСС / Астапкович Владимир

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 12 февраля. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Как сообщалось ранее, прощание с народным артистом состоится 12 февраля в закрытом для СМИ режиме. На траурном мероприятии будут присутствовать только родственники актёра.

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Напомним, Олег Стриженов скончался на 95-м году жизни 9 февраля. Предварительная причина смерти — осложнения после ишемического инсульта. Зрители запомнили артиста благодаря ролям в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Приступить к ликвидации», «Юность Петра», «Господин Великий Новгород».

Александра Вишнякова
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