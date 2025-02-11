Похороны Олега Стриженова пройдут в закрытом режиме
ТАСС: Прощание с актёром Олегом Стриженовым пройдёт в закрытом для СМИ режиме
Олег Стриженов. Обложка © ТАСС / Валентин Мастюков
Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым состоится в закрытом для СМИ режиме. На траурном мероприятии будут присутствовать только родственники актёра, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению Стриженова.
«Будет прощание в храме. Но СМИ в храм родственники просят не впускать. Лишь с улицы можно снимать. Но какой храм, пока не дали информацию», — пояснили в окружении артиста.
По данным агентства, прощание со Стриженовым пройдёт в среду, 12 февраля.
Напомним, что о смерти Олега Стриженова стало известно 9 февраля. Артисту было 95 лет. По предварительным данным, актёр мог скончаться от осложнений после ишемического инсульта. Многие зрители запомнили Стриженова благодаря его запоминающимся ролям в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Приступить к ликвидации» и «Господин Великий Новгород». За вклад в культуру актёр получил множество наград, включая премию «Золотой орёл».