Похороны Олега Стриженова пройдут в закрытом режиме

Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым состоится в закрытом для СМИ режиме. На траурном мероприятии будут присутствовать только родственники актёра, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению Стриженова.

«Будет прощание в храме. Но СМИ в храм родственники просят не впускать. Лишь с улицы можно снимать. Но какой храм, пока не дали информацию», — пояснили в окружении артиста.

По данным агентства, прощание со Стриженовым пройдёт в среду, 12 февраля.