Под Суджей обнаружили изувеченные тела маленьких детей

После того, как российские войска взяли под контроль Суджу в Курской области, ранее удерживаемую ВСУ, были обнаружены останки детей. Об этом в соцсетях сообщил военный волонтёр Алексей Живов.



По его словам, возраст детей, о которых идёт речь, составлял от шести до десяти лет. Он подчеркнул, что не намерен распространять видеозаписи с изображением «изувеченных тел», руководствуясь этическими соображениями. Место обнаружения тел волонтёр не уточнил, а официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока не поступало.

«Таких страшных находок все больше. <...> Что мы будем делать с этим?» — задался вопросом Живов.