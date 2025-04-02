Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 16:29

Под Суджей обнаружили изувеченные тела маленьких детей

Волонтёр Живов: Изувеченные тела детей найдены под Суджей после зачистки от ВСУ

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

После того, как российские войска взяли под контроль Суджу в Курской области, ранее удерживаемую ВСУ, были обнаружены останки детей. Об этом в соцсетях сообщил военный волонтёр Алексей Живов.

По его словам, возраст детей, о которых идёт речь, составлял от шести до десяти лет. Он подчеркнул, что не намерен распространять видеозаписи с изображением «изувеченных тел», руководствуясь этическими соображениями. Место обнаружения тел волонтёр не уточнил, а официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов пока не поступало.

«Таких страшных находок все больше. <...> Что мы будем делать с этим?» — задался вопросом Живов.

Ранее житель села Гончаровка Суджанского района рассказал, что грузинские наёмники ВСУ насиловали женщин, проживающих к населённом пункте. Боевики глумились и издевались над местным населением, а иногда устраивали расстрелы на потеху себе.

Военкоры показали зловонное складище трупов бойцов ВСУ, брошенных под Суджей
Военкоры показали зловонное складище трупов бойцов ВСУ, брошенных под Суджей
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar