Редкая аномалия: Хирурги удалили из тела младенца близнеца-паразита

В Афганистане медики удалили из живота двухмесячного мальчика близнеца-паразита. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK).

В материале говорится, что младенец поступил в больницу со вздутием живота. Сначала медики заподозрили у него нефробластому — опухоль в почке, которая иногда встречается у новорождённых детей. Однако исследование показало, что в животе мальчика находится образование, «состоящее из мягких тканей, жира, жидкостей и костной структуры». Специалисты увидели на снимке сформировавшиеся лицевые кости, позвоночник и рёбра.

Хирурги успешно провели операцию и вытащили из него недоразвитого близнеца-паразита размером восемь на 12 сантиметров. Авторы статьи отметили, что специалистам во всём мире известно не более 200 подобных случаев за всю историю медицины.