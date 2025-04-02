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2 апреля, 17:29

Редкая аномалия: Хирурги удалили из тела младенца близнеца-паразита

NTK: В Афганистане из живота двухмесячного ребёнка удалили близнеца-паразита

Младенец. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Inshyna

Младенец. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Inshyna

В Афганистане медики удалили из живота двухмесячного мальчика близнеца-паразита. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK).

В материале говорится, что младенец поступил в больницу со вздутием живота. Сначала медики заподозрили у него нефробластому — опухоль в почке, которая иногда встречается у новорождённых детей. Однако исследование показало, что в животе мальчика находится образование, «состоящее из мягких тканей, жира, жидкостей и костной структуры». Специалисты увидели на снимке сформировавшиеся лицевые кости, позвоночник и рёбра.

Хирурги успешно провели операцию и вытащили из него недоразвитого близнеца-паразита размером восемь на 12 сантиметров. Авторы статьи отметили, что специалистам во всём мире известно не более 200 подобных случаев за всю историю медицины.

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А ранее Life.ru писал, что в Подмосковье врачи удалили двухлетнему ребёнку шестой палец на ноге. У мальчика диагностировали полидактилию, обычно передающуюся по наследству.

Дарья Нарыкова
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