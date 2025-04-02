Время не щадит никого: Появилось фото постаревшего Адриано Челентано

Знаменитый итальянский музыкант, актёр и певец Адриано Челентано опубликовал редкое фото в своих социальных сетях. 87-летняя звезда фильма «Укрощение строптивого» показал фанатам, как выглядит сейчас. Поклонники написали, что Челентано остаётся красавцем и пожелали ему долгих лет жизни.

Адриано Челентано. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / celentanoinesistente

«Правда ли, что мы с тобой стареем?» — спросила под постом его супруга Клауди Мори.

Актёр ответил, что стареет только он. По его словам, Клауди Мори всегда будет оставаться молодой.

В последние годы Челентано ведёт уединённый образ жизни, редко появляясь на публике. Он полностью сосредоточился на своей семье. У него трое детей, а несколько лет назад он стал дедушкой.