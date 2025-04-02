В силах беспилотных систем ВСУ появится женское подразделение
Командование ВСУ создаст женское подразделение беспилотных систем «Гарпии»
В связи с потребностью в специалистах, командование украинской армии объявило о наборе женщин в подразделение беспилотных систем «Гарпии». Об этом сообщила пресс-служба ВСУ.
«Силы беспилотных систем объявляют набор в женское подразделение беспилотных систем «Гарпии», — говорится в сообщении.
Украинок заманивают обещаниями «достойного денежного обеспечения и социальных гарантий».
Ранее сообщалось, что женский расчёт БПЛА ВСУ был уничтожен под Константиновкой в ДНР. Определить позиции подразделения ВС РФ удалось в ходе воздушной разведки.
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