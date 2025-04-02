Белый дом ответил на слухи о скором уходе Маска с госслужбы
Белый дом: Илон Маск покинет госслужбу, когда его работа в DOGE будет завершена
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, когда американский миллиардер Илон Маск уйдёт с государственной службы. По её словам, это случится, когда работа предпринимателя в департаменте государственной эффективности (DOGE) будет завершена.
«Илон Маск и президент Трамп оба публично заявляли, что Илон уйдёт с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена», — написала Левитт на своей странице в соцсети X.
Пресс-секретарь также отреагировала на слухи о скором уходе бизнесмена с госслужбы, назвав их «мусором».
Ранее Трамп анонсировал уход Маска с госслужбы. Отвечая на вопрос о будущем DOGE без Маска, он выразил уверенность, что руководители федеральных агентств извлекли ценные уроки из опыта работы с этой организацией.
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