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2 апреля, 18:53

Белый дом ответил на слухи о скором уходе Маска с госслужбы

Белый дом: Илон Маск покинет госслужбу, когда его работа в DOGE будет завершена

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, когда американский миллиардер Илон Маск уйдёт с государственной службы. По её словам, это случится, когда работа предпринимателя в департаменте государственной эффективности (DOGE) будет завершена.

«Илон Маск и президент Трамп оба публично заявляли, что Илон уйдёт с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена», — написала Левитт на своей странице в соцсети X.

Пресс-секретарь также отреагировала на слухи о скором уходе бизнесмена с госслужбы, назвав их «мусором».

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Ранее Трамп анонсировал уход Маска с госслужбы. Отвечая на вопрос о будущем DOGE без Маска, он выразил уверенность, что руководители федеральных агентств извлекли ценные уроки из опыта работы с этой организацией.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Алена Пенчугина
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