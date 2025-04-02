Белый дом ответил на слухи о скором уходе Маска с госслужбы

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт рассказала, когда американский миллиардер Илон Маск уйдёт с государственной службы. По её словам, это случится, когда работа предпринимателя в департаменте государственной эффективности (DOGE) будет завершена.

«Илон Маск и президент Трамп оба публично заявляли, что Илон уйдёт с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена», — написала Левитт на своей странице в соцсети X.

Пресс-секретарь также отреагировала на слухи о скором уходе бизнесмена с госслужбы, назвав их «мусором».