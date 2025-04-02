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2 апреля, 19:22

«Исчезнет к сентябрю»: Ирану пригрозили полным уничтожением

Daily Express: Иран «исчезнет к сентябрю» в случае отказа от ядерной сделки

Соединённые Штаты сотрут Иран с лица земли, если Тегеран откажется заключать ядерную сделку с Вашингтоном и сворачивать программу разработки оружия массового поражения. Таким прогнозом с британской Daily Express поделился источник, близкий к Белому дому.

«Иран «исчезнет к сентябрю», если не согласится на ядерную сделку и не начнёт демонтировать свою программу», — приводят слова информатора в газете.

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Ранее западные СМИ сообщили, что США и Израиль в ближайшее время совершат вооружённое нападение на Иран. Об этом говорит масштабная переброска американских бомбардировщиков на базу на острове Диего-Гарсия.

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Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Илья Пушкарев
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