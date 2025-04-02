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2 апреля, 20:38

17-летнего украинского футболиста убили в Германии, расправу учинили знакомые

17-летний украинский футболист Александр Шворак погиб в Германии

Александр Шворак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / time_kovel

Александр Шворак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / time_kovel

Украинский футболист Александр Шворак трагически погиб в Германии. Об смерти 17-летнего спортсмена сообщил Ковельский детско-юношеский клуб «Тайм» в соцсетях.

«Трагически погиб в Германии наш воспитанник Александр Шворак 2007 года рождения», — говорится в публикации ДЮФК.

По данным украинских СМИ, Шворак проживал в Польше. А недавно он поехал в Берлин к друзьям, где и был убит знакомыми. Мать футболиста не допустили к осмотру тела, у неё лишь взяли образцы ДНК. Обстоятельства трагедии выясняются.

Бывший игрок КХЛ погиб во время катания на лыжах
Бывший игрок КХЛ погиб во время катания на лыжах

Это не первый случай гибели несовершеннолетних украинских спортсменов в Германии. Напомним, что зимой 2024 года толпа подростков зарезала двух украинских баскетболистов Артёма Козаченко и Владимира Ермакова в немецком Оберхаузене.

Антон Голыбин
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