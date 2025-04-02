17-летнего украинского футболиста убили в Германии, расправу учинили знакомые
17-летний украинский футболист Александр Шворак погиб в Германии
Александр Шворак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / time_kovel
Украинский футболист Александр Шворак трагически погиб в Германии. Об смерти 17-летнего спортсмена сообщил Ковельский детско-юношеский клуб «Тайм» в соцсетях.
«Трагически погиб в Германии наш воспитанник Александр Шворак 2007 года рождения», — говорится в публикации ДЮФК.
По данным украинских СМИ, Шворак проживал в Польше. А недавно он поехал в Берлин к друзьям, где и был убит знакомыми. Мать футболиста не допустили к осмотру тела, у неё лишь взяли образцы ДНК. Обстоятельства трагедии выясняются.
Это не первый случай гибели несовершеннолетних украинских спортсменов в Германии. Напомним, что зимой 2024 года толпа подростков зарезала двух украинских баскетболистов Артёма Козаченко и Владимира Ермакова в немецком Оберхаузене.