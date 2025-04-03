ГД одобрила проект, который разрешает жаловаться на бытовую клевету в полицию

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет россиянам обращаться в правоохранительные органы в случае так называемой бытовой клеветы. Поправки, автором которых стал Верховный суд РФ, должны упростить порядок привлечения клеветников к ответственности.

В настоящий момент бытовая клевета является делом частного обвинения, и в случае сознательной лжи со стороны соседей человеку нужно самостоятельно обращаться в суд. Впрочем, служители Фемиды зачастую выносят оправдательные приговоры, так как доказать факт клеветы не так уж и просто.