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2 апреля, 23:30

ГД одобрила проект, который разрешает жаловаться на бытовую клевету в полицию

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет россиянам обращаться в правоохранительные органы в случае так называемой бытовой клеветы. Поправки, автором которых стал Верховный суд РФ, должны упростить порядок привлечения клеветников к ответственности.

В настоящий момент бытовая клевета является делом частного обвинения, и в случае сознательной лжи со стороны соседей человеку нужно самостоятельно обращаться в суд. Впрочем, служители Фемиды зачастую выносят оправдательные приговоры, так как доказать факт клеветы не так уж и просто.

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А ранее в Госдуме отклонили законопроект об отмене ЕГЭ. Авторы инициативы предлагали заменить его выпускными экзаменами по школьным предметам, но не нашли поддержки среди большинства парламентариев.

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Тимур Хингеев
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