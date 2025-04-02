Российским учителям с дипломами от частников могут запретить работать

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию рекомендовал принять поправку, согласно которой с 1 сентября 2026 года учителя не смогут преподавать, имея диплом о профессиональной переподготовке в частных образовательных учреждениях. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета ГД Ксения Горячева.

Уточняется, что поправка подана ко второму чтению законопроекта, который касается дополнительного профессионального образования (ДПО) педагогов. Этот документ рассмотрели в первом чтении в середине марта. Парламентарий объяснила, что новая поправка коснётся не всех учителей, а только тех, кто проходит переподготовку для работы в школах по основным общеобразовательным программам. Если работодатель, по словам депутата, направляет педагога на повышение квалификации или заказывает ДПО для других целей, эти ограничения применяться не будут.

Также останутся действительными дипломы тех, кто начал обучение до вступления закона в силу. По словам депутата, эта категория учителей сохранит право на работу. Горячева добавила, что фракция «Новые люди» проголосовала против документа в первом чтении из-за риска исключения частных школ, которые качественно готовят учителей.

«Мы предлагали внести поправки, расширяющие перечень организаций, допущенных к переподготовке, — в том числе за счёт частных центров с хорошей репутацией. Но эти предложения сегодня были отклонены комитетом», — подчеркнула парламентарий в беседе с РБК.

Она отметила, что в ГД планируют проработать возникающие вопросы с правительством. Кроме того, будут проанализированы конкретные случаи, когда частные учебные заведения действительно обеспечивают высокое качество подготовки. Это будет сделано для того, чтобы не отрезать всю систему от участия в этом процессе, подытожила Горячева.