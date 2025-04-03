Россиянина приговорили к 70 месяцам тюрьмы в США за экспорт авиазапчастей в РФ

Гражданин России Олег Пацуля был приговорён к 70 месяцам тюремного заключения в США за участие в сговоре с целью нелегального экспорта авиационных технологий в РФ. Его сообщник Василий Беседин был осуждён ещё в конце 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции страны.

Пацуля признался в нарушении закона о реформе экспортного контроля и организации преступной сети, которая использовала сложные методы отмывания денег через подставные фирмы, оффшорные счета и многослойные финансовые операции.

«В рамках этой схемы обвиняемые вступили в сговор с целью экспорта нескольких партий карбоновой дисковой тормозной системы, используемой на самолётах Boeing 737. Когда они связывались с различными американскими поставщиками в попытке приобрести тормозную систему, Беседин и Пацуля предоставляли ложную информацию, что детали предназначены не для России», — говорится в заявлении.

На протяжении всего периода преступной деятельности через счета контрабандиста прошли более 4,5 миллиона долларов, переведённых российскими авиакомпаниями через турецкие банки. Эти деньги предназначались для оплаты компонентов для экспорта. Фигурант также должен вернуть имущество, полученное в рамках преступной деятельности, включая дорогие автомобили и яхту.