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3 апреля, 00:24

Трамп: Россия и Украина демонстрируют «неплохое сотрудничество»

Президент США Дональд Трамп заявил о позитивном взаимодействии Вашингтона с Москвой и Киевом в контексте урегулирования украинского кризиса. Этот вопрос американский лидер обсудил в Белом доме, призвав как можно скорее покончить с конфликтом.

«Я считаю, мы наблюдаем неплохое сотрудничество от России и от Украины, но остановить это необходимо. Это вопрос гуманности», — отметил политик, повторив утверждение, что при его президентстве подобный конфликт был бы невозможен.

Также Трамп выразил серьёзную озабоченность масштабами жертв с каждой из сторон. Гибель тысяч «молодых ребят» нужно прекратить, уверен он.

В Кремле после анонса визита Трампа в Саудовскую Аравию ответили на вопрос о его контактах с Путиным
В Кремле после анонса визита Трампа в Саудовскую Аравию ответили на вопрос о его контактах с Путиным

Ранее Трамп в очередной раз выразил надежду на скорейшее достижение договорённости о прекращении огня на Украине. По словам политика, он ждёт активных действий в этом направлении от российского коллеги Владимира Путина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Антон Голыбин
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