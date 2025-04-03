Заряд пользы в каждом кусочке: Врач реабилитировала селёдку, мойву и минтай

Рыба является одним из тех продуктов, чья ценность для организма не зависит от стоимости или способа приготовления. Она насыщена веществами, которые оказывают благоприятное воздействие на различные системы человеческого организма. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова рассказала Life.ru про пять сортов рыбы, которые отличаются доступной ценой и высокой пользой для здоровья.

Скумбрия

У скумбрии высокое содержание омега-3. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zhukova Helen

Скумбрия — рыба с крайне высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые способствуют укреплению сердца и улучшению работы мозга. В 100 граммах скумбрии содержится до 2,5 грамма этого вещества. Также указанный продукт богат витаминами A, D и E, которые поддерживают зрение, здоровье кожи и иммунитет.

Сельдь

Сельдь богата йодом. Фото © Unsplash / Content Pixie

Сельдь немного уступает скумбрии по содержанию омега-3 (до 2 г на 100 г продукта), но зато может похвастать большим количеством йода (40-60 мкг).

Сельдь также содержит значительное количество витамина D, важного для здоровья костей и иммунной системы. Сельдь является отличным источником белка и минералов, таких как фосфор, калий и магний Елена Хохлова Врач-диетолог, доктор медицинских наук

Консервы из сардин

Сардины с косточками содержат до 350 мг кальция. Фото © Unsplash / Towfiqu barbhuiya

Консервы из сардин — это не только удобно, но и крайне полезно. Сардины, особенно если кушать их с размягчёнными косточками, содержат до 350 мг кальция на 100 г продукта — примерно 40% от суточной нормы. Эти консервы также являются хорошим источником омега-3, витамина D и белка.

Минтай

Минтай поддерживает функцию щитовидной железы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / stockcreations

Минтай представляет собой низкокалорийный продукт, богатый белком и витаминами группы B. Ещё эта рыба является ценным источником йода (30-50 мкг), который способствует нормальной работе щитовидной железы.

Мойва

Мойва способствует укреплению костной ткани. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Замыкает список мойва, которая обладает всё теми же омега-3 жирными кислотами, белком и витаминами группы B. Кроме того, эта рыба содержит незаменимые аминокислоты, кальций, фосфор, цинк, селен, хром, железо, калий и даже молибден.

«Эти виды рыбы обеспечивают отличное соотношение цены и пользы для здоровья», — резюмировала Хохлова.