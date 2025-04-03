Гораздо больше и опаснее: Учёные сделали тревожное открытие об астероиде 2024 YR4

Специалисты NASA скорректировали прогнозы по траектории полёта астероида 2024 YR4 на основе новых данных. В результате вероятность его столкновения с Луной в 2032 году выросла до 3,8%. Об этом сообщили в пресс-службе космического агентства.

Анализ инфракрасных данных, полученных с телескопа «Джеймс Уэбб», позволил уточнить размеры небесного тела. Выяснилось, что его диаметр составляет от 53 до 67 метров, что сопоставимо с высотой десятиэтажного здания. Ранее оценки были менее точными и варьировались от 40 до 90 метров, поскольку основывались исключительно на оптических наблюдениях с наземных телескопов.

Возможное место пересечения орбиты Луны и траектории астероида. Фото © NASA

Центр изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения обновил расчёты траектории астероида, использовав свежие данные с «Уэбба» и земных обсерваторий. В результате вероятность столкновения с Луной 22 декабря 2032 года возросла почти вдвое — с 1,7% до 3,8%. Однако наиболее вероятный сценарий всё же остаётся прежним: астероид пройдёт мимо спутника с вероятностью 96,2%.

В середине апреля 2024 YR4 удалится от нашей планеты настолько, что станет недоступен для наблюдения с наземных телескопов. Следующее исследование его характеристик с помощью «Уэбба» запланировано на май.