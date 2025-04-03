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3 апреля, 02:33

Индию уличили в снабжении ВСУ артиллерийскими минами

«Военный осведомитель» уличил Индию в снабжении ВСУ артиллерийскими минами

Украинские СМИ показали работу миномётных расчётов ВСУ. На кадрах видно, что боевики ведут стрельбу по российским позициям минами индийского производства, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Видны 120-мм миномётные индийские мины выпуска 2024 года», — подметили авторы.

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По данным немецких СМИ, Индия и Германия начали тайно обсуждать закупку боеприпасов для ВСУ ещё в феврале 2024 года. Для пополнения арсенала Киева Запад также пытался выйти на балканские и африканские государства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Тимур Хингеев
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