Индию уличили в снабжении ВСУ артиллерийскими минами
«Военный осведомитель» уличил Индию в снабжении ВСУ артиллерийскими минами
Украинские СМИ показали работу миномётных расчётов ВСУ. На кадрах видно, что боевики ведут стрельбу по российским позициям минами индийского производства, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».
«Видны 120-мм миномётные индийские мины выпуска 2024 года», — подметили авторы.
По данным немецких СМИ, Индия и Германия начали тайно обсуждать закупку боеприпасов для ВСУ ещё в феврале 2024 года. Для пополнения арсенала Киева Запад также пытался выйти на балканские и африканские государства.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51