Рейтинг Трампа рухнул до минимальной отметки со дня инаугурации

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа достиг 43%, установив исторический минимум с момента его вступления в должность 20 января. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса, проведённого агентством Reuters и компанией Ipsos с 31 марта по 2 апреля.

Согласно данным январского социсследования, сразу после инаугурации уровень поддержки Трампа составлял 47%, что до сих пор остаётся его наивысшим показателем за время пребывания у власти. Однако новый опрос показал рост числа недовольных среди экс-сторонников президента.

Весной респонденты негативно оценили экономическую политику Трампа и эффективность его борьбы с высокой стоимостью жизни. Одобрительно по этим пунктам высказались лишь 37% и 30% опрошенных соответственно. Также более половины американцев (52%) выразили опасения, что введение пошлин на импорт автомобилей и автозапчастей нанесёт ущерб их семьям.